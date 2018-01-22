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СБУ викрила схеми імпортерів на мільйони гривень

19:51, сьогодні 99 Читать новость на русском
СБУ
СБУ / Фото з відкритих джерел

Служба безпеки України заблокувала механізм завдання збитків державному бюджету імпортерами товарів легкої промисловості на майже 700 мільйонів гривень.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, менеджмент компаній-імпортерів систематично занижував вартість імпортованих товарів.

Ці кошти протягом 2016 – 2017 років імпортери вносили на депозитні рахунки митниці, відкриті в органах казначейства, як фінансову гарантію проведення митних операцій.

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Потім через фіктивну заниженість у десятки разів вартості імпортованої продукції кошти мали повернутися на рахунки фіктивних компаній афільованих з постачальниками.

Під час обшуків в офісах підприємств-імпортерів та підрозділах Державної митної служби оперативники спецслужби виявили документацію, яка доводить проведення фінансової оборудки.

Правоохоронці також отримали інформацію про свідому видачу окремими суддями рішень щодо скасування висновків митниць про коригування митної вартості товарів. Кошти планували списати на користь підприємств-імпортерів, а не зарахувати до держбюджету.

Теги: Новини України СБУ
Джерело: 24 Канал
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