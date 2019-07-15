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      СБУ влаштувала облаву на суддів, які відсуджували у людей квартири: фото

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      СБУ влаштувала облаву на працівників Дарницького райсуду Києва, які безпідставно відсуджували квартири у людей. А потім "замовники", на чию користь судді це робили, ділилися з ними грошима, які отримували від продажу помешкань.

      Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

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      Як з‘ясували наші журналісти, організувала цю шахрайську схему керівниця суду. Саме вона є підозрюваною, а не працівники Дарницького райсуду. Керівниця апарату упродовж 2018 року самовільно і незаконно вносила зміни у судові рішення 10-річної давнини.

      Так, наприклад, суддя, який десять років тому виносив рішення на користь певних осіб, вже 5 років не працює в Дарницькому райсуді, тому про ці зміни у справі не знає.

      СБУ наразі проводить обшуки у приміщенні суду і квартирі керівниці апарату. Адже на момент, коли Служба безпеки прийшла до будівлі суду, жінка втекла з роботи, начебто, на лікарняний. Проте її вдалося затримати у власній квартирі.

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      Цікаво й те, що попередній керівник суду також був затриманий СБУ на цій же ж схемі – вносив у старі судові рішення правки, які змінювали права власності на майно. Тоді він брав з "замовників" від 10 до 30 тисяч доларів. 

      Скільки таким чином заробила його екс-заступниця та нинішня керівниця – поки невідомо. Єдине, що знають – права власності змінили у близько 10 квартирах.

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      Теги: Новини нерухомості Новини України СБУ Судді Новини Києва Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
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