Про таке рішення селищний голова заявив у своєму зверненні до громади 16 березня.
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Богдан Олійник наголосив, що системи оповіщення працюють справно, але їх вирішили не вмикати щоразу, коли у Чернівецькій області оголошується повітряна тривога.
Голова громади Кельменців аргументував це так:
- По-перше, аби не сіяти паніку і не нагнітати й так не легку ситуацію.
- По-друге, на території громади є лише одне справжнє бомбосховище.
Крім того, на кожен мобільний телефон можна встановити додаток "Тривога" або ж у телеграмі долучитися до офіційних інформаційних каналів, зокрема:
- "Чернівці",
- "Твоя Буковина",
- "Офіс Президента",
- "Верховна Рада України".
Там кожен зможе отримати достовірну інформацію щодо ситуації в країні загалом та області, районі чи громаді зокрема.
Також хочу запевнити всіх у тому, що ми завжди на посту, отримуємо оперативну інформацію від прикордонної служби. Тому у разі прямої загрози зможемо завчасно попередити жителів громади. Будьте в цьому певні,
– наголосив Богдан Олійник.
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