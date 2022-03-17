Про таке рішення селищний голова заявив у своєму зверненні до громади 16 березня.

Актуально "Хай обіср*ться": Леся Нікітюк попросила хакерів Anonymous вмикати сирени в Росії

Богдан Олійник наголосив, що системи оповіщення працюють справно, але їх вирішили не вмикати щоразу, коли у Чернівецькій області оголошується повітряна тривога.

Голова громади Кельменців аргументував це так:

По-перше, аби не сіяти паніку і не нагнітати й так не легку ситуацію.

По-друге, на території громади є лише одне справжнє бомбосховище.

Крім того, на кожен мобільний телефон можна встановити додаток "Тривога" або ж у телеграмі долучитися до офіційних інформаційних каналів, зокрема:

"Чернівці",

"Твоя Буковина",

"Офіс Президента",

"Верховна Рада України".

Там кожен зможе отримати достовірну інформацію щодо ситуації в країні загалом та області, районі чи громаді зокрема.

Також хочу запевнити всіх у тому, що ми завжди на посту, отримуємо оперативну інформацію від прикордонної служби. Тому у разі прямої загрози зможемо завчасно попередити жителів громади. Будьте в цьому певні,

– наголосив Богдан Олійник.