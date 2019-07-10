Семеро підлітків загинули внаслідок вибуху міни у Сирії

Щонайменше семеро підлітків загинули під час вибуху міни, встановленої терористами "Ісламської Держави" у селищі Деблан в провінції Дейр-ез-Зор. Підлітки підірвалися під час сільськогосподарських робіт.

Агенція SANA зазначає, що наразі немає відомостей про кількість поранених, які були госпіталізовані внаслідок інциденту.

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Як повідомила агенція, бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава", які господарювали на сході Сирії, залишили після свого відходу низку фугасів у сільській місцевості. Це робилося з метою перешкодити налагодженню мирного життя в аграрних районах.

Раніше, у квітні з'явилося відео поширене терористичним угрупованням "Ісламська держава" де вперше з 2014 року з'явився очільник організації Абу-Бакром аль-Багдаді. На відео він визнав поразку "Ісламської Держави" у Сирії.

Сирія постійно перебуває під атаками різних країн, так нещодавно, внаслідок авіаудару російської авіації по місту Мухамбаль у провінції Ідліб загинули близько 20 осіб, серед яких 13 дітей.

Також щонайменше 11 мирних жителів загинули і ще 15 отримали поранення внаслідок обстрілу озброєними бандформуваннями селища Ель-Вадіхі на південь від Алеппо. Обстріли по населеному пункту велися з реактивних систем залпового вогню.

Що таке "Ісламська Держава"?Невизнана мусульманська терористична держава і міжнародна терористична, мілітаристська група напрямку салафітський джихадизм. "ІД" має на меті розширення свого впливу на всю земну кулю не рахуючись з людськими жертвами. Починаючи щонайменше з 2004, провідна мета групи – заснування Ісламської Суннітської держави. Особливо, "ІД" прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом, що є наступником Пророка Мухаммеда.