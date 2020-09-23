У свіжому випуску "Голос Америки" за 22 вересня – Комітет Сенату США з закордонних відносин схвалив кандидатуру Кіта Дейтона на посаду нового посла США в Україні. Також було схвалено особу нового посла США в Білорусі. Втім це питання викликало заперечення одного з сенаторів, який наполягав, що відновлення дипломатичних відносин з Білоруссю буде винагородою диктатору Лукашенку.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

США хочуть створити коаліцію, аби запобігти завершенню будівництва газопроводу "Північний потік-2". В Америці вважають, що газогін загрожує Європі, оскільки робить її залежною від російського газу та ставить під загрозу Україну.

22 вересня розпочалися віртуальні виступи лідерів світових держав на Генеральній асамблеї ООН. Через пандемію коронавірусу вперше зібрання проходить в онлайн-форматі. Лише по одному дипломату від кожної зі 193 країн-учасниць пускають у залу з дотриманням соціальної дистанції і маскового режиму.

Кількість смертей від коронавірусу у США становить вже понад 200 тисяч осіб, кількість заражень наближається до 7 мільйонів. Темпи інфікування знову почали зростати у більшості американських штатів.