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Середньовічний фестиваль на Львівщині: політ над скелями та штурм фортеці

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На Львівщині стартував наймасштабніший український фестиваль середньовічної культури "Ту Cтань!". У 9-13 сторіччі Тустань була оборонною спорудою західного кордону Київської Русі.

До наших днів там збереглись лише скелі, на яких стояло укріплення. Над ними можна було навіть політати, щоправда, віртуально.

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Учасники історичної реконструкції відтворюють середньовічні бої. На них справжні багато кілограмові рицарські обладунки, що відповідають духу того часу. Владиславу з Тернополя випало битись з учасником із Закарпаття.

Важко битися бо жара, дуже парить обладунок. Ці змагання справжні, ми хочемо перемогти, б'ємось в повну силу,
– сказав учасник боїв з Тернополя Владислав Довгалюк.

На фестивалі справжні не лише бої. Тут лунає середньовічна музика та працюють ремісники.

У нас мечі каролінського типу, які були поширені в Європі в 9-11 столітті, щити, шоломи нормандського типу, які знаходять по всій Європі. Елементи костюму, широкі штани шаровари. Ножі, типи сумок, браслети, прикраси,
– розповів реконструктор зі Стрия Ігор Климович.

Також гостям фестивалю запропонували віртуальний політ над скелями та замком. Для цього достатньо вдягнути спеціальні окуляри. Також для глядачів підготували "джостру" – турнір, під час якого лицарі на конях змагаються за допомогою списів. Ну а на сам кінець, реконструктори відтворили нічний штурм фортеці. До якої долучили найвправніших гостей фестивалю, які пройшли навчання.

Теги: Новини України Фестивалі Новини Львова Новини культури
Джерело: 24 канал
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