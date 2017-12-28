Середня заробітна плата в Україні за рік зросла майже на 40%, – Держстат

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року збільшилася на 38,3%, а порівняно з минулим місяцем зросла на 0,4% – до 7479 гривень

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє "Урядовий портал".

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У розрізі видів економічної діяльності, зарплати вище середньої в листопаді зафіксовані в промисловості (8169 грн), оптовій та роздрібній торгівлі (8082 грн), на транспорті (у середньому 8023 грн, в авіаційному транспорті – 30390 грн), сфері ІТ (13044 грн), фінансовій та страховій діяльності (13164 грн), у науці (10378 грн), у сфері оборони (10887 грн). Середні зарплати в освіті та медицині становлять 5859 грн та 5101 відповідно.

Найбільші зарплати в промисловому розрізі у листопаді отримували працівники добувної галузі, фармацевтичної галузі, металурги та виробники комп’ютерної і оптичної продукції.

У регіональному рейтингу найбільше отримували жителі Києва – у середньому 11643 грн.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прогнозує підвищення середньої зарплати у 2018 році до 10 000 гривень, тобто на 35%.