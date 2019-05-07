Середня зарплата українців в доларах досягла рівня 2013 року

Середня заробітна плата в Україні в доларовому еквіваленті досягла рівня 2013 року. Найнижчий рівень середньої заробітної плати у доларах був у 2015 році – 172 долари.

Середня заробітна плата в Україні в березні 2013 року становила 3 тисячі 212 гривень при курсі 8,16 гривні за долар або 394 долари, пише Ukraine Now у себе на Facebook-сторінці.

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У березні 2019 року середня зарплата становила 10 тисяч 237 гривень при курсі 26,6 гривень за долар або 385 доларів. Це на 22,1% більше, ніж рік тому.

Крім того, середня заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в березні 2019 року перевищила показник 2018 року на 21%.



Середня заробітна плата в Україні у 2013-2019 роках// Інфографіка Ukraine Now

Яку зарплату отримують українці? Найвищу зарплату в березні отримували в Києві – 16 тисяч 207 гривень. А найнижчу – в Чернівецькій області – 7 тисяч 437 гривень. У більшості областей розмір зарплати коливається в межах від 7 тисяч до 9 тисяч гривень.



Щодо зарплат по галузях, то найвищі зарплати в Україні отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" – 20 тисяч 453 гривні, найнижчі – "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" – 6 тисяч 750 гривень і "Тимчасове розміщування й організація харчування" – 6 тисяч 848 гривень.