Серена Вільямс зазнала найбільшої поразки у кар'єрі

Титулована американська тенісистка Серена Вільямс зазнала несподіваної поразки на домашньому турнірі в Сан-Хосе.

Вільямс поступилася британці Йоханні Конте в першому колі турніру – 6:0, 6:1. Вперше в своїй кар'єрі американка взяла всього один гейм за матч. Матч протривав 53 хвилини.

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До матчу з Конте найгіршим виступом для американки став матч з румункою Сімоною Халеп на підсумковому турнірі WTA в Сінгапурі. Тоді американська тенісистка також поступилася в обох сетах з рахунком 0:6, 2:6.

"На корті я боролася до останнього, і це головне. Я нічого не віддавала просто так і по ходу матчу стала рухатися краще. Я буду концентруватися на позитиві", – цитує Серену Вільямс офіційний сайт WTA.

У другому колі турніру Конте, яка займає 48 місце в рейтингу WTA, зіграє з іншою представницею США Софією Кенін.

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