Український видавець готовий розвивати франшизу Bitcoin Magazine на території України, країн СНД, Казахстану та низки східноєвропейських країн. Загалом франшиза під управлінням Сергія Тронь висвітлюватиме ситуацію на крипторинку 11 країн, звертаючись до аудиторії у 240 млн осіб, які проживають на їхній території.

"Швидкий розвиток ринку біткоїна неможливий без сучасного медіа нового формату, що забезпечує читачів якісним галузевим контентом. Виводячи Bitcoin Magazine на перспективні ринки України, Східної Європи та країн СНД, ми готуємося не лише надавати ексклюзивну інформацію про біткоїни, а й брати участь у формуванні згуртованої спільноти професіоналів і фанатів криптогалузі. Київське бюро Bitcoin Magazine стане ефективним майданчиком для спеціалізованих дискусій між учасниками крипторинку, платформою для формування попиту на біткоїн та джерелом ініціатив щодо подальшого розвитку біткоїна у країнах, які охоплює наша франшиза", – наголосив Сергій Тронь.

"Ми хочемо, щоб журнал Bitcoin Magazine залишався незалежним від корпоративного світу. Сергій та його компанії – справжні біткойнери, а це для нас дуже важливо. Ми шукаємо партнера, здатного розвивати галузь у регіоні. Сергій ідеально підходить для такої ролі. Цей регіон розвиває різні напрями – від майнінгу до маркетингу блокчейнів. І ми інвестуємо у ринок із перспективою. Bitcoin Magazine не лише надаватиме матеріали зі США – ми дивимося на регіон як на інформаційний ресурс для глобального офісу. Інновації відбуваються в будь-якій точці світу. Ми хочемо бути впевнені в тому, що в нас є компетентні люди, які грамотно розповідають про це, заглиблюються в тему та допомагають навчати інших", – сказав Майк Джермано, видавець журналу Bitcoin Magazine.

Видавцем планується як локалізація міжнародного галузевого контенту Bitcoin Magazine, так і створення оригінального контенту українською та іншими мовами.

Наразі київське бюро працює над формуванням галузевого продакшену та залучає до співпраці найбільш шанованих експертів криптогалузі, репортерів, відеооператорів та інших фахівців.

Україна впевнено прагне світового лідерства в галузі майнінгу біткоїнів, посідаючи четверте місце глобального рейтингу. Крім того, українські законодавці готуються легалізувати біткоїн і криптовалюти та розробляють відповідне галузеве законодавство. Саме на підтримку цих зусиль щодо формування та розвитку крипторинку Україна стала третім міжнародним офісом Bitcoin Magazine після відкриття регіональних бюро в Сеулі та Шанхаї.

Сергій Тронь – український підприємець, інвестор, засновник компанії White Rock Management. Бізнесом займається понад 15 років. Сфера інтересів: криптовалюти, ІТ, логістика, енергетика.