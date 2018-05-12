Сергій Бабкін з дружиною голими знялись на честь 10-ї річниці свого кохання

Подружжя Сергій та Сніжана Бабкіни відзначили 10-річчя своїх стосунків чуттєвою та ніжною фотосесією і поділилися своїми секретами щасливого кохання.

В інтерв’ю для видання JetSetter.ua вони зізналися, що ніколи не сваряться надовго та завжди відверто розмовляють абсолютно про все.

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Сергій та Сніжана Бабкіни

Звісно, як і в кожній парі, у Бабкіних бувають суперечки та конфлікти. Але, як наголошує Сергій, вони ніколи не зволікають із примиренням.

"Навіть якщо в сварці винен не ти, все одно підійди першим, попроси пробачення, обійми, поцілуй, скажи, що любиш, скажи, що ти ідіот, скажи, що давай видалимо все це з пам'яті і більше такого не станеться", – радить Бабкін.



Сергій та Сніжана Бабкіни

"Потрібно спілкуватися, не накопичувати проблеми, не носити їх в собі. Не треба нічого таїти і манівцями намагатися натякнути, ніякі натяки не допоможуть. Треба говорити прямо і відкрито – що подобається і що ні. Це допомагає розвиватися другій половинці, робить її краще. Якщо все накопичується, то рано чи пізно воно вибухне в найнесподіваніший момент", – упевнена Сніжана.

Також Бабкіни озвучили свої основні правила збереження стосунків.

"Перше правило – чоловік і жінка мають повністю жити життям одне одного. Кожен з них повинен забути про своє особисте життя до цієї зустрічі. Вони мають самі для себе померти, тепер моє життя – це її, а її – це моє", – вважає Сергій.

"Друге правило - вміти спілкуватися одне з одним. Ділитися не тільки радісними і прекрасними моментами, але і говорити про недоліки, проблеми, про помилки –відкрито, щиро і чесно, в очі, нічого не таїти. Третє правило – це віра в сімейну пару. Якщо є сумнів в союзі, то не можна триматися, потрібно йти відразу", – підсумував Бабкін.



Сергій та Сніжана Бабкіни

"Не потрібно бути разом заради дітей або думки інших людей. Потрібно йти чесно і відкрито і йти далі, знаходити нове. Головне – віра і бажання", – додала Сніжана.

Нагадаємо, Бабкін зі Сніжаною виховують двох дітей сина Артура та дочку Василину. Також у Сергія є старший син від попередніх стосунків.