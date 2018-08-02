Сергій Бабкін зачарував мережу романтичним кліпом з дружиною: чарівне відео

Акторка театру Сніжана Бабкіна вперше заспівала в дуеті зі своїм зірковим чоловіком Сергієм. Пара створила спільний кліп, який зачаровує ніжністю та романтичністю.

Сергій та Сніжана Бабкіни стали своєрідним еталоном подружніх стосунків. Пара випромінює щастя під час кожного виходу, а їхнє кохання стало головною темою нового кліпу "Напиши мене".

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Трек подружжя записало у 2016 році, однак тепер Сергій та Сніжана вирішили створити ліричне відео до романтичної пісні. Ролик пара зняла самотужки під час сімейного відпочинку. Морські пейзажі, щасливі посмішки, поцілунки та ніжні обійми зачарували мережу.

Це відео ми зробили повністю самі: від зйомки до монтажу, тільки штатив, ми, море і схід сонця. Проробляли все під час відпочинку для того, щоб ваш рівень щастя трішки підвищився! Сподіваємося, що у нас це вийде!

– прокоментував відео Сергій Бабкін.

Варто зазначити, що це перша пісня, записана в такому дуеті. Трек ввійшов до альбому "#неубивай" та "загубився" поміж іншими піснями Сергія Бабкіна. Однак після чуттєвого кліпу "Напиши мене" може отримати чималу популярність в мережі.

Дивіться відео нового кліпу Сергія та Сніжани Бабкіних "Напиши мене":