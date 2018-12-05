Чому українські спецслужби не справляються з агентами Путіна

Українські спецслужби виявилися безсилими побороти корупцію в своїх рядах та убезпечити українську політику від проникнення агентів путінського впливу.

Сергій Семочко перейшов з високої посади в СБУ на місце першого заступника в Службі зовнішньої розвідки, а журналісти виявили в нього багатомільйонне в доларах майно та родичів з російськими паспортами.

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Але головні претензії до Семочка полягають не лише в наявності цих активів. Його напряму обвинувачують у корупції. Підлеглі Семочка вимагали 250 тисяч доларів хабара. Про це на моєму брифінгу в парламенті оголосив представник компанії "Діавіта", яка постачала за прямими контрактами медичні препарати для діалізу.



Сергій Семочко

Від бізнесменів вимагалося завозити медичну продукцію через фірму-прокладку, а та постачала би на потреби держави вже з накруткою, куди був би закладений відкат. А більш договороздатною фірму намагалися зробити за допомогою кримінального провадження.

Представники компанії "Діавіта" також назвали конкретні прізвища підлеглих Семочка, які прийшли з такою пропозицією: це – Микола Беззубенко та Роман Неговелов, які викатили суму для безпроблемної участі компанії в діалізному тендері Міністерства охорони здоров'я на суму понад 100 мільйонів гривень.

При цьому посилалися на того самого Семочка, який тоді очолював економічну контррозвідку всієї СБУ. І в умовах війни, безкарних терактів та вбивств ганявся за імпортерами ліків.

При чому розслідування програми "Наші гроші" виявило, що згадувані співробітники СБУ з команди Семочка – Беззубенко та Неговелов – влітку 2016 року отримали від держави по 12 соток землі в Київській області, спецслужбу на території якої представляв якраз Семочко.

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А батьки одного з цих горе-розвідників Неговелова протягом останніх років стали власниками елітної нерухомості у тому ж комплексі, де мешкає прем'єр Гройсман. При чому, оформивши на себе майно, батько СБУшника розміщував оголошення про пошук роботи за оплатою 5 тисяч гривень.

Коли Семочко очолив СБУ в Києві та області, зі скаргами на його свавілля також звертався бізнесмен Армен Кечіян, власника заводу з виробництва цистерн для скрапленого газу та бензинових колонок, якому Семочко намагався інкримінувати "пособництві тероризму".

Єдина провина Кечіяна полягала в тому, що до окупації Донбасу він вів бізнес у Дебальцевому та Єнакієвому, а після початку АТО перебрався до Київської області та побудував у чистому полі два заводи. В епіцентр протистояння з СБУ підприємство було заблоковано, майно арештоване, 70 осіб, яких перевезли з окупованих територій, стараннями спецслужби залишили без роботи.

Жертву свавілля Семочка Армена Кечіяна ми захищали доступними депутатськими засобами, і справа зрештою розвалилася. Але це має бути черговим нагадуванням – СБУ неодмінно слід позбавити непритаманних функцій. Спецслужбу слід усунути від розслідування будь-яких бізнес-процесів. Відповідний законопроект уже півроку як поданий до парламенту, але не ставиться навіть на голосування у порядок денний.

При чому СБУ воліє закидати фінансування тероризму дрібним підприємцям, але не бачить прямих відносин з Росією одного з найбільш довірених агентів російського впливу Віктора Медведчука. Пам'ятайте, Рада підтримала накладення санкцій проти "112 Україна" та NewsOne. Але що сталося потім? Пройшло майже два місяці, як ніяких рішень не прийнято.



Володимир Путін та Віктор Медведчук

Зате сам Порошенко, розмахуючи палицею можливих санкцій, домігся лояльності цих каналів Медведчука. Більше того, на цих каналах у повний зріст крутиться реклама Порошенка "Віра. Мова. Армія", яка перемежовує відверто антиукраїнські коментарі деяких соратників Медведчука.

Не лише за повної бездіяльності СБУ, а за сприяння спецслужби люди Медведчука, який є прямим агентом російського впливу, тільки нарощує позиції при чинній владі.

Оточення Медведчука переписало на себе мережу заправок "Роснефть" в Україні і нафтопродуктопроводу російської державної "Транснефти". Вони контролюють половину ринку дизеля і автомобільного газу, підсадивши України на нову голку енергетичної залежності.

І у всіх випадках Антимонопольний комітет, яким фактично керує заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов, дав зелене світло. А СБУ ще й спровокувала перерозподіл ринку скрапленого автогазу, порушивши кримінальні справи на конкурентів Медведчука за статтею фінансування тероризму.

Повторюся, статтю фінансування тероризму доблесна спецслужба епохи Порошенко застосувала не до Медведчука, а до дрібних трейдерів з Полтави, що забезпечували населення дешевим пальним, конкуруючи з путінським кумом.

Отакі історії, як і випадок з Семочком, показують, що поряд зі справжніми патріотами в СБУ працюють мародери, які займаються перерозподілом бізнесу та сприяють російській агентурі. А президент Порошенко не просто закриває на це очі, а заохочує таку політику в тіньовому режимі.

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Це – черговий привід домагатися зміни влади в Україні на наступних виборах. Інакше ми ніколи не побудуємо чесної цивілізованої країни.