Як повідомляє видання Onet, серійного вбивцю затримали на гарячому 23 лютого 2025 року під час нападу на мешканку варшавського району Кабати.

Що відомо про подробиці слідства?

Жінка саме телефонувала на гарячу лінію банку для зміни PIN-коду картки, коли на неї напав зловмисник, а співробітниця установи почула процес удушення у слухавці та негайно викликала поліцію.

Правоохоронці заскочили 43-річного Міхала П. безпосередньо на балконі під квартирою жертви, коли той намагався втекти після скоєного злочину.

На той момент чоловік перебував під впливом наркотиків, від яких, як і від азартних ігор, мав багаторічну залежність.

Метод дій та десятки тисяч доказів

Працюючи сантехніком, Міхал П. легко здобував довіру самотніх пенсіонерок, а його номер телефону жінки часто передавали одна одній за рекомендаціями.

До деяких клієнток він повертався під вигаданими приводами, маючи із собою рюкзак із рукавичками, скотчем та пластиковими хомутами.

Зловмисник зв'язував літніх жінок і погрожував їм розправою, вимагаючи вказати схованки з грошима та коштовностями. Навіть після отримання бажаного він душив своїх жертв подушками чи сміттєвими пакетами, після чого замикав двері на ключ і залишав місце злочину.

Слідчі вилучили з телефону підозрюваного понад 75 тисяч фотографій, серед яких виявили знімки речей із квартир загиблих жінок.

Зараз криміналісти перевіряють причетність сантехніка до інших загадкових смертей пенсіонерок, які раніше вважалися природними.

Роль спільників у злочинах

У ході розслідування з'ясувалося, що частину нападів Міхал П. скоював разом із 33-річним громадянином України Тарасом Г., який мешкав із ним в одному будинку на вулиці Ходецькій. Українця затримали одразу після арешту сантехніка та висунули йому звинувачення у співучасті в пограбуваннях і вбивствах.

Зокрема, Тарас Г. брав участь у нападі на колишню лікарку-невролога, яка померла від серцевого нападу під час розбою, а також допомагав виносити викрадені картини з іншого помешкання. Сам затриманий визнав провину частково, стверджуючи, що планував лише пограбування, а не вбивство.

Другого українця, Ігора Г., правоохоронці затримали наприкінці 2025 року за підозрою в допомозі під час розправ над двома сестрами на вулиці Гжибовській та самотньою жінкою на алеї Івана Павла II.

Четвертим фігурантом справи став поляк Ярослав О., який займався продажем викраденого майна в інтернеті.

Контекст і подібні випадки

Як уже повідомлялося на нашому сайті, раніше в Польщі стався інший резонансний інцидент за участю громадянина України.

Так, 31-річному чоловіку, який учинив збройний напад у монастирі міста Ярославі, суд призначив тримання під вартою в психіатричній лікарні.