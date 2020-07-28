З 1 серпня 2020 року українці відчують багато змін у різних сферах життя. Передовсім багато змін буде в економічній сфері. З серпня банкомати стануть необов'язковими, адже українці зможуть знімати готівку просто в касах закладів торгівлі. Також збільшиться тариф на електроенергію. Крім того, зміняться правила карантину. Зокрема в Україні запрацюють дитячі табори.

Усі ключові зміни, які очікують українців з 1 серпня – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Що буде з банкоматами

В останній місяць літа касові апарати стануть необов'язковими. Усе через запровадження нових правил для підприємців щодо касових апаратів (вони ж РРО). Втім про самі правила трохи згодом, а поки – про те, де знімати готівку.

За постановою Нацбанку, з 1 серпня знімати готівку з картки можна буде просто в закладах торгівлі, громадського харчування або інших послуг, а також у відділеннях Укрпошти.

Фінансисти розраховують, що такий задум має позитивно вплинути на процес детінізації економіки. Крім того, це значно спростить можливість знімати готівку з банківської картки.

Щоправда, слід врахувати, що в такому випадку діятиме комісія. Її розмір залежить від фінансової політики банку, що видав картку. Детальніше про те, як знімати готівку без банкомату читайте – за посиланням.

До слова, раніше за інших почав видавати готівку через касові апарати державний "Приватбанк". Власники його карток могли в такий спосіб ще з червня знімати до 500 гривень.

Бізнес по-новому

Друге нововведення напряму пов'язане з першим або навпаки. Від серпня застосування РРО (електронних касових апаратів) стане обов'язковим для бізнесу.

Тим підприємцям, які не змогли або не захотіли підготуватися до цього нововведення, загрожують штрафи. До кінця року поки вони будуть не суттєвими:

10% від вартості проданого товару чи послуг – за перше порушення;

50% – за кожне наступне порушення;

100% і 150% відповідно – вже з 1 січня 2021 року.

Новий тариф на електроенергію

Постійні зміни тарифів вже стали звичною практикою в Україні. Цього разу НКРЕКП збільшує тариф Укренерго на передачу електроенергії. Нова ціна почне діяти вже з 1 серпня.

Всього тариф на передачу електроенергії зросте на 54,6%. Відтак, в останній місяць літа цей тариф становитиме 240 гривень 23 копійки за мегават-годину.

Що цікаво, попередньо планували збільшити цей тариф у більш як два рази, але згодом на прохання бізнесу вирішили зробити зростання тарифу більш "гладким".

До слова Різке підвищення тарифу на 55% та імпорт з Росії: що відбувається на ринку електроенергії

Реформа ринку газу

У питанні постачання газу теж варто готуватися до змін. З 1 серпня стартує останній етап реформи газового ринку. Це означає, що споживачі зможуть самостійно обирати собі постачальника.

Ще одне нововведення – перехід до ринкової вартості газу. Відтепер ні "Нафтогаз", ні Кабінет Міністрів не встановлюватимуть ціну, як було раніше. Попередньо, це має призвести до здешевлення ціни, адже постачальники будуть зацікавлені залучити клієнтів. Втім, як це працюватиме в українських реаліях – побачимо.

Що буде з тими, хто не обере постачальника?

Для таких споживачів є так званий "постачальник останньої надії". Ним виступає державний "Нафтогаз". Він зобов'язаний постачати газ з нульовою націнкою впродовж 60 діб. За цей час споживач має обрати собі комерційного постачальника.

Карантин по-новому

Ще одна тема, яка чи не найбільше цікавить українців упродовж останньої половини року. Кабінет Міністрів України продовжив карантин до 31 серпня, але з 1 серпня почнуть діяти нові правила для нього.

Починаючи з останнього місяця літа, регіони України будуть поділені на чотири кольорові зони за рівнем поширення коронавірусу. Від "зеленої зони", де ситуація найбільш сприятлива, до "червоної", де вона найгірша.

Колір кожної зони залежатиме від рівня заповненості ліжок, кількості тестувань на 100 тисяч громадян, відсотка виявлення хворих і динаміки захворюваності. Від кольору залежатиме рівень карантинних обмежень у кожній області.



Якими будуть обмеження в регіонах, залежно від кольору зони / таблиця МОЗ

Запрацюють дитячі табори

Коли літо вже йде до свого завершення, діти отримають змогу відпочити в дитячих таборах. Щоправда, з 1 серпня вони запрацюють не на всій території країни.

Міністерство охорони здоров'я дозволить відкривати дитячі табори у регіонах, що належать до "зеленої" і "жовтої" зон. Водночас у "червоній" і "помаранчевій" зоні вони й надалі залишаться закритими.

Фінальний етап вступної кампанії

У серпні вступна кампанія до вищих навчальних закладів виходить на фінальну стадію. З 1 серпня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів для випускників шкіл.

Також вже в перший день місяця почнеться здача творчих конкурсів вона триватиме до 12 серпня. Прийом заяв і документів триватиме з 13 до 22 серпня, а для тих, хто вступає за результатами вступних іспитів – до 16 серпня.