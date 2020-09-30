Для українців зростають нарахування за комунальні послуги. У серпні, наприклад, за комуналку заплатили на 300 мільйонів гривень більше, ніж у липні.

Нарахування зросли майже на 4%

За місяць нарахування зросли на 3,8%. Про це інформує Державна служба статистики України.

Читайте також На скільки українцям уріжуть субсидії в 2021 році: відповідь Шмигаля та Марченка

Загалом, зазначили у відомстві, за серпень за компослуги українці заплатили 8 мільярдів 400 мільйонів гривень

Щодо заборгованості за комуналку, то наприкінці літа вона складала 55,3 мільярда гривень. За місяць українці дещо розібрались з боргами, бо ця сума зменшилась на 2,6 мільярда у порівнянні з липнем.

Деталі щодо боргів з комуналки:

за постачання та розподіл природного газу склав 21,5 мільярда гривень;

за поставку теплової енергії та гарячої води – 16,8 мільярда гривень;

за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 мільярда гривень;

за постачання та розподіл електричної енергії – 5,2 мільярда гривень;

за управління багатоквартирним будинком – 5,1 мільярда гривень;

за надання послуг із вивезення побутових відходів – 1 мільярд гривень.

Зверніть увагу! Якщо тарифи збільшать, 12,3% українців відмовляться платити за комунальні послуги. Водночас 53,3% відповіли, що платитимуть. Такі результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру імені Разумкова.