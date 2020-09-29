Якщо тарифи збільшать, 12,3% українців відмовляться платити за комунальні послуги. Водночас 53,3% відповіли, що платитимуть.

При цьому 34,4% не змогли відповісти на запитання, чи будуть платити в такому разі. Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, які продемонстрували на онлайн-конференції.

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Чи хочуть українці платити за газ з новими цінами

14,3% респондентів, які мають центральне газопостачання (81,7% опитаних), сказали, що продовжать платити за газ і не зменшуватимуть споживання.

55,1% – платитимуть, але намагатимуться зменшити споживання,

8% – відмовляться від споживання газу і перейдуть на інші види пального,

9,1% – заявили, що не відмовлятимуться від споживання газу, але й платити за нього за такими тарифами не будуть,

13,5% не змогли відповісти.

Кого українці вважають винним у підвищенні цін на газ

38,3% опитаних звинувачують у цьому державу,

22,5% – "Нафтогаз",

6,5% – європейських газових трейдерів,

13% – українських постачальників,

2,2% – інше,

17,6% не змогли відповісти на запитання.

Соціологічне дослідження "Настрої населення напередодні опалювального сезону й ставлення до тарифів на комунальні послуги" було проведено з 17 до 23 вересня методом "віч-на-віч". За місцем проживання було опитано 1 209 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 3% з імовірністю 0,95.