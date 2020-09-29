Скільки українців відмовляться платити за комуналку, якщо збільшать тарифи: соцопитування
Якщо тарифи збільшать, 12,3% українців відмовляться платити за комунальні послуги. Водночас 53,3% відповіли, що платитимуть.
При цьому 34,4% не змогли відповісти на запитання, чи будуть платити в такому разі. Про це свідчать результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, які продемонстрували на онлайн-конференції.
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Чи хочуть українці платити за газ з новими цінами
- 14,3% респондентів, які мають центральне газопостачання (81,7% опитаних), сказали, що продовжать платити за газ і не зменшуватимуть споживання.
- 55,1% – платитимуть, але намагатимуться зменшити споживання,
- 8% – відмовляться від споживання газу і перейдуть на інші види пального,
- 9,1% – заявили, що не відмовлятимуться від споживання газу, але й платити за нього за такими тарифами не будуть,
- 13,5% не змогли відповісти.
Кого українці вважають винним у підвищенні цін на газ
- 38,3% опитаних звинувачують у цьому державу,
- 22,5% – "Нафтогаз",
- 6,5% – європейських газових трейдерів,
- 13% – українських постачальників,
- 2,2% – інше,
- 17,6% не змогли відповісти на запитання.