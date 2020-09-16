Українці оцінили дії влади щодо протистоянню нинішнім викликам, зокрема можливість нової кризи восени, запровадження карантинних обмежень тощо. Загалом 68% українців вважають, що справи України йдуть у неправильному напрямку.

Опитування щодо суспільно-політичних настроїв населення провела соціологічна група "Рейтинг".

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Чи в правильному напрямку рухаються справи України:

у неправильному напрямку – 68%;

у правильному напрямку – 18%;

важко відповісти – 14%.



Чи в правильному напрямку рухається Україна / Графіка "Рейтингу"

Як змінилося економічне становище України за рік:

економічне становище України погіршилося – 63%;

покращилося – 7%;

не змінилося – 26%.

Як змінилося економічне становище вашої родини:

погіршилося – 49%;

покращилося – 6%;

не змінилося – 44%.

До слова На що українці витрачають найбільше грошей: статистика

Якої зміни економічного становища України ви очікуєте в найближчі пів року:

однозначно покращиться – 1%;

скоріше покращиться – 14%;

не зміниться – 32%;

скоріше погіршиться – 26%;

однозначно погіршиться – 17%;

не зміниться – 11%.



Як змінилося економічне становище в Україні / Графіка "Рейтингу"

Що може стати причиною кризи цієї осені:

некомпетентність влади – 57%;

коронавірус – 26%;

війна на Донбасі – 8%;

інше – 7%.



Що може стати причиною кризи цієї осені / Графіка "Рейтингу"

Як ви оцінюєте карантинні заходи:

вони надто м'які – 23%;

оптимальні – 45%;

надто жорсткі – 18%;

важко відповісти – 13%.



Як українці оцінюють карантинні заходи / Графіка "Рейтингу"

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Чого ви боїтесь більше – захворіти на коронавірус чи наслідків кризи:

більше боюся захворіти – 29%;

більше боюся економічних наслідків – 61%;

важко відповісти – 10%.



Чого українці бояться більше – коронавірусу чи кризи / Графіка "Рейтингу"

Це опитування проведене протягом 3 – 6 вересня в усіх областях України, крім АР Крим й окремих регіонів Донецької і Луганської областей. Загалом шляхом формалізованого інтерв'ю опитали 2 тисячі респондентів.



Вибірка репрезентативна за віком, статтю й типом поселення. Похибка з імовірністю 0,95 не перевищує 2,2%.