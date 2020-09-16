Карантин, економіка й можливість кризи: як українці оцінюють дії влади
Українці оцінили дії влади щодо протистоянню нинішнім викликам, зокрема можливість нової кризи восени, запровадження карантинних обмежень тощо. Загалом 68% українців вважають, що справи України йдуть у неправильному напрямку.
Опитування щодо суспільно-політичних настроїв населення провела соціологічна група "Рейтинг".
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Чи в правильному напрямку рухаються справи України:
- у неправильному напрямку – 68%;
- у правильному напрямку – 18%;
- важко відповісти – 14%.
Чи в правильному напрямку рухається Україна / Графіка "Рейтингу"
Як змінилося економічне становище України за рік:
- економічне становище України погіршилося – 63%;
- покращилося – 7%;
- не змінилося – 26%.
Як змінилося економічне становище вашої родини:
- погіршилося – 49%;
- покращилося – 6%;
- не змінилося – 44%.
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Якої зміни економічного становища України ви очікуєте в найближчі пів року:
- однозначно покращиться – 1%;
- скоріше покращиться – 14%;
- не зміниться – 32%;
- скоріше погіршиться – 26%;
- однозначно погіршиться – 17%;
- не зміниться – 11%.
Як змінилося економічне становище в Україні / Графіка "Рейтингу"
Що може стати причиною кризи цієї осені:
- некомпетентність влади – 57%;
- коронавірус – 26%;
- війна на Донбасі – 8%;
- інше – 7%.
Що може стати причиною кризи цієї осені / Графіка "Рейтингу"
Як ви оцінюєте карантинні заходи:
- вони надто м'які – 23%;
- оптимальні – 45%;
- надто жорсткі – 18%;
- важко відповісти – 13%.
Як українці оцінюють карантинні заходи / Графіка "Рейтингу"
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Чого ви боїтесь більше – захворіти на коронавірус чи наслідків кризи:
- більше боюся захворіти – 29%;
- більше боюся економічних наслідків – 61%;
- важко відповісти – 10%.
Чого українці бояться більше – коронавірусу чи кризи / Графіка "Рейтингу"