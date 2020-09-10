На думку більшості українців, рідна мова є важливим атрибутом незалежності країни. Понад 80% людей вважають, що у робочий час українською мусять спілкуватися усі, хто працює на керівних посадах або в державних установах. Однак ще 13% українців є прихильниками російської мови і впевнені, що вона має стати державною на всій території України.

Такі дані показало загальнонаціональне дослідження, яке провели Центр Разумкова та фонд "Демократичні ініціативи". Зверніть увагу Не тільки "інженер", але й "інженерка": у документах дозволили використовувати фемінітиви Чи є мова важливим атрибутом незалежності України 72% громадян вважають, що так (найбільше на Заході та в Центрі України).

25% громадян – що ні (найбільше на Сході). Окрім того, половина українців вважає, що на окупованому Донбасі та в анексованому Криму права україномовних людей порушують. Також 82% українців вважають, що очільники держави та держслужбовці у робочий час мають спілкуватися державною мовою. Із цим твердженням погоджуються, зокрема, більшість мешканців Півдня та Сходу. Яку мову українці вважають рідною 73,4% українців – українську;

22% українців – російську;

1,7% українців – іншу мову;

2,9% українців не змогли відповісти. Скільки українців вважають знання української обов'язковим 79% громадян вважають, що українську необхідно знати.

16% громадян – що ні. Як українці ставляться до російської мови в Україні 66% українців погоджуються, що у приватному житті охочі можуть вільно спілкуватися російською, однак єдиною державною мовою має бути українська;

18% громадян вважають, що російська має мати офіційний статус в окремих регіонах;

13% осіб впевнені, що російська має стати державною на всій території України. В опитуванні взяли участь українці віком від 18 років, які живуть на всіх територіях України, крім тимчасово окупованих регіонів Донбасу та анексованого Криму. Опитування відбувалося упродовж 14-19 серпня, опитано було 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.