Скільки українців хочуть, аби російська стала державною мовою в Україні
На думку більшості українців, рідна мова є важливим атрибутом незалежності країни. Понад 80% людей вважають, що у робочий час українською мусять спілкуватися усі, хто працює на керівних посадах або в державних установах. Однак ще 13% українців є прихильниками російської мови і впевнені, що вона має стати державною на всій території України.
Такі дані показало загальнонаціональне дослідження, яке провели Центр Разумкова та фонд "Демократичні ініціативи".
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Чи є мова важливим атрибутом незалежності України
- 72% громадян вважають, що так (найбільше на Заході та в Центрі України).
- 25% громадян – що ні (найбільше на Сході).
Окрім того, половина українців вважає, що на окупованому Донбасі та в анексованому Криму права україномовних людей порушують.
Також 82% українців вважають, що очільники держави та держслужбовці у робочий час мають спілкуватися державною мовою. Із цим твердженням погоджуються, зокрема, більшість мешканців Півдня та Сходу.
Яку мову українці вважають рідною
- 73,4% українців – українську;
- 22% українців – російську;
- 1,7% українців – іншу мову;
- 2,9% українців не змогли відповісти.
Скільки українців вважають знання української обов'язковим
- 79% громадян вважають, що українську необхідно знати.
- 16% громадян – що ні.
Як українці ставляться до російської мови в Україні
- 66% українців погоджуються, що у приватному житті охочі можуть вільно спілкуватися російською, однак єдиною державною мовою має бути українська;
- 18% громадян вважають, що російська має мати офіційний статус в окремих регіонах;
- 13% осіб впевнені, що російська має стати державною на всій території України.