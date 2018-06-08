13:04
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Сестра Кейт Міддлтон вагітна первістком

388 Читать новость на русском
Піппа Міддлтон – вагітна
Піппа Міддлтон – вагітна / Getty Images

Молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, 34-річна Піппа вагітна першою дитиною.

Про свій стан дружина мультимільйонера Джеймса Метьюса розповіла у колонці для журналу Waitrose, пише US Magazine. Раніше про це повідомляли лише джерела. 

Загалом Піппа розповіла про фітнес і про те, як вплинула вагітність на режим тренувань.

Читайте також: Принц Вільям та Кейт Міддлтон посилили охорону своїх дітей: моторошна причина

"Я фанатка спорту і прочитала багато книжок та сайтів про тренування під час вагітності, але була розчарована обмеженою кількості практичної інформації, що можна робити, а чого не можна. Це моя перша вагітність. У мене було дуже багато запитань, на які я так і не знайшла відповідей", – зізналася вона.

За словами Піппи, у перші місяці вагітності вони з чоловіком не хотіли розголошувати цю новину, тому звернутися до фітнес-інструкторів зі специфічними запитаннями жінка не могла.

Піппа і Джеймс уже не приховують радісну новину 

Тоді сестра Кейт вирішила самостійно підібрала для себе режим тренувань і рівень навантажень.

"Я тренуюся по 45 хвилин три-чотири рази на тиждень залежно від мого рівня енергії, але я подбала про те, аби вправи, які я роблю, були легшими, ніж зазвичай... Я зауважила зміни у моєму тілі, але завдяки тренуванням я відчуваю, що воно зміцніло", – розповіла Піппа.

Нагадаємо, Піппа і Джеймс Метьюс одружилися в травні 2017 року.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук