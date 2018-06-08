Сестра Кейт Міддлтон вагітна первістком

Молодша сестра герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, 34-річна Піппа вагітна першою дитиною.

Про свій стан дружина мультимільйонера Джеймса Метьюса розповіла у колонці для журналу Waitrose, пише US Magazine. Раніше про це повідомляли лише джерела.

Загалом Піппа розповіла про фітнес і про те, як вплинула вагітність на режим тренувань.

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"Я фанатка спорту і прочитала багато книжок та сайтів про тренування під час вагітності, але була розчарована обмеженою кількості практичної інформації, що можна робити, а чого не можна. Це моя перша вагітність. У мене було дуже багато запитань, на які я так і не знайшла відповідей", – зізналася вона.

За словами Піппи, у перші місяці вагітності вони з чоловіком не хотіли розголошувати цю новину, тому звернутися до фітнес-інструкторів зі специфічними запитаннями жінка не могла.

Піппа і Джеймс уже не приховують радісну новину

Тоді сестра Кейт вирішила самостійно підібрала для себе режим тренувань і рівень навантажень.

"Я тренуюся по 45 хвилин три-чотири рази на тиждень залежно від мого рівня енергії, але я подбала про те, аби вправи, які я роблю, були легшими, ніж зазвичай... Я зауважила зміни у моєму тілі, але завдяки тренуванням я відчуваю, що воно зміцніло", – розповіла Піппа.

Нагадаємо, Піппа і Джеймс Метьюс одружилися в травні 2017 року.