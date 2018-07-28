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Сестра Кобзона про інформацію щодо його коми: Телефонувала родичам – вони непритомніли

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У родині Кобзона прокоментували інформацію про його кому
У родині Кобзона прокоментували інформацію про його кому / Соцмережі

Сестра народного артиста СРСР Йосипа Кобзона переконує, що її брат зараз перебуває на плановому лікуванні, однак із ним усе – гаразд: сидить і п’є каву.

Напередодні з’явилася інформація, що популярного радянського та російського співака Йосипа Кобзона госпіталізували у важкому стані. Згодом низка ЗМІ повідомила, що його стан суттєво погіршився та він упав у кому.

Щоправда, сестра Кобзона Гелена Кандель у коментарі пропагандистському ресурсу RT спростувала усі вищезазначені заяви та назвала їх знущанням.

"З Йосипом Давидовичем все – добре, сидить п'є каву з Неллі Михайлівною (дружина виконавця – 24 канал) і з медсестрою. Як можна над ним так знущатися і над нашими родичами? Я зараз зателефонувала всім родичам, тому що вони просто непритомніли", – переконує жінка.

Водночас вона додала, що її брат зараз перебуває на плановому лікуванні.

"Людина – на плановому лікуванні. Йому належить це лікування з огляду на його хвороби... Він має право на свій особистий простір. Можна писати про його творчість, але лізти в його здоров'я – це просто непристойно. Це не співпереживання. Це вбивство. А якби він користувався інтернетом?" – обурюється Гелена Кандель.

Нагадаємо, у середині червня ЗМІ вже повідомляли про госпіталізацію Йосипа Кобзона. Тоді прес-секретар артиста підкреслював, що той – "нездоровий", однак чим саме хворіє, поки невідомо.

Теги: Новини Росії Новини культури Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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