Сестри Кіченок перемогли росіянок і пройшли у півфінал парного турніру в Сан-Хосе

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок пробилися у півфінал турніру в Сан-Хосе.

У чвертьфіналі вони обіграли російський дует Анна Блынкова / Натела Дзаламідзе - 1:6, 6:2, 10:6. На вирішальному тай-брейку наші тенісистки зробили чотири "міні-брейк", що дозволило їм перемогти.

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У півфіналі суперницями сестер будуть або другі сіяні – румунка Міхаела Бузарнеску і британка Хізер Уотсон, або Йоханна Конта з Великобританії і Чжань Шуай з Китаю.

Нагадаємо, що на змаганнях в Сан-Хосе виступала ще одна українка Катерина Бондаренко, проте їй не вдалося подолати стартове коло ні в одиночному, ні в парному розрядах.

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