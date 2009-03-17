С/г техніка

Лише 15% купленої у 2008 році сільськогосподарської техніки - було виготовлено в Україні.

Такі дані оприлюднили у профільному міністерстві. Усього, за даними відомства, минулоріч аграрії придбали техніки майже на 10 мільярдів гривень. У цьому ж році, закупівлі скоротяться, оскільки не діє спеціальна державна програма з компенсації 30% вартості с/г техніки вітчизняного виробництва.Щоправда, має змінитися структура продажів. Значно зросте частка техніки, виробленої в Україні. Цьому сприятиме заборона на імпорт продукції с/г машинобудування, аналоги якої виготовляються на вітчизняних заводах. Як уже повідомлялося, відповідну урядову постанову було ухвалено 11 березня. Зауважимо, за даними Мінапк, наразі сільськогосподарські компанії забезпечені технікою лише на половину від технологічно обґрунтованого рівня. При чому на дві третини наявна техніка є морально і фізично застарілою. Повністю технологічно переобладнаними наразі є менше 3% вітчизняних с/г господарств.