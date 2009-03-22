19:10
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

С/г техніка

16:43, 22 березня 2009 295

Лише 15% купленої у 2008 році сільськогосподарської техніки - було виготовлено в Україні.

Такі дані оприлюднили у профільному міністерстві. Усього, за даними відомства, минулоріч аграрії придбали техніки майже на 10 мільярдів гривень. У цьому ж році, закупівлі скоротяться, оскільки не діє спеціальна державна програма з компенсації 30% вартості с/г техніки вітчизняного виробництва.Щоправда, має змінитися структура продажів. Значно зросте частка техніки, виробленої в Україні. Цьому сприятиме заборона на імпорт продукції с/г машинобудування, аналоги якої виготовляються на вітчизняних заводах. Як уже повідомлялося, відповідну урядову постанову було ухвалено 11 березня.Зауважимо, за даними Мінапк, наразі сільськогосподарські компанії забезпечені технікою лише на половину від технологічно обґрунтованого рівня. При чому на дві третини наявна техніка є морально і фізично застарілою. Повністю технологічно переобладнаними наразі є менше 3% вітчизняних с/г господарств.   
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 22 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
150
Урок патріотизму від олігарха:
сьогодні, 18:00 Урок патріотизму від олігарха: "Наша ряба" любить дотації, а Косюк – Україну
Дмитро Гнап 536
Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
сьогодні, 18:11 Соратниця розповіла, куди поділась Савченко
1759
Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
сьогодні, 17:49 Отруєння Скрипаля: Портников пояснив, чому прокололись російські спецслужби
1525
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
262
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук