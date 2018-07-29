15:56
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шахтар – Арсенал-Київ: де дивитися онлайн матч УПЛ

67 Читать новость на русском
Шахтар – Арсенал-Київ дивитися онлайн матч УПЛ
Шахтар – Арсенал-Київ дивитися онлайн матч УПЛ

Донецький "Шахтар" у другому турі прийматиме новачка УПЛ "Арсенал-Київ".

 

Донецький "Шахтар" усі домашні матчі транслює на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2", які належать президенту клубу Ринату Ахметову. Так буде і з матчем проти "Арсеналу". Трансляція запланована на каналі "Футбол 1", і доступна буде онлайн. Перегляд матчу платний – 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за перегляд каналів цілий місяць.

Читайте також: Шахтар – Арсенал-Київ: прогноз букмекерів на матч УПЛ

Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Арсенал-Київ" відбудеться у Харкові на "Металіст Арені". Початок матчу о 19:30 годині.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

 

Теги: Новини спорту УПЛ Шахтар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сьогодні, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сьогодні, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 липня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 липня, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
28 липня, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Тампа-Бей" лише в овертаймі дотиснула "Кароліну"
 13 лютого 2011 , 12:40
Баскетбол: Кирило Фесенко гратиме у другому раунді плей-оф NBA
 9 травня 2012 , 15:20
Ґвардіоло, готуйся, бо гроші забивають голи. Анонс матчів 6 туру Бундесліги
 21 вересня 2013 , 08:57
Срна критикує ультрас "Шахтаря" за політику
 30 квітня 2014 , 23:08
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук