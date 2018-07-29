Шахтар – Арсенал-Київ: де дивитися онлайн матч УПЛ

Донецький "Шахтар" у другому турі прийматиме новачка УПЛ "Арсенал-Київ".

Донецький "Шахтар" усі домашні матчі транслює на телеканалах "Футбол 1" та "Футбол 2", які належать президенту клубу Ринату Ахметову. Так буде і з матчем проти "Арсеналу". Трансляція запланована на каналі "Футбол 1", і доступна буде онлайн. Перегляд матчу платний – 29 гривень за доступ на 24 години та 59 гривень – за перегляд каналів цілий місяць.

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Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Арсенал-Київ" відбудеться у Харкові на "Металіст Арені". Початок матчу о 19:30 годині.

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