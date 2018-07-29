"Шахтар" розгромно переміг "Арсенал-Київ"

У матчі другого туру УПЛ донецький "Шахтар" розгромно переміг дебютанта ліги "Арсенал-Київ" – 3:0.

Гра пройшла під тотальним домінуванням "гірників". Вже на 10 хвилині матчу дебютант "Шахтаря" Жуніор Мораес з передачі Тайсона у другому поспіль матчі забиває гол – 1:0.

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На 32 хвилині матчу Фернандо від передачі знову того ж Тайсона низом пробив у кут воріт київського клубу і подвоїв рахунок на табло. Але не довго протрималась перевага "гірників" у два голи. Через декілька хвилин Тайсону вдалося довести рахунок до розгромного – 3:0 у першому таймі. "Арсенал" наніс лише один удар у сторону воріт "Шахтаря".

Питання про переможця гри вирішилося у першому таймі. У другій половині зустрічі темп поєдинку спав і рахунок залишився незмінним.

Відтак, "Шахтар" здобув 3 очки і вийшов на першу місце у турнірій таблиці УПЛ. "Арсенал" опустився на останнє місце.

Шахтар – Арсенал 3:0

Голи: Мароес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37

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