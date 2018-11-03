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      Шахтар – Динамо: анонс українського "класіко"

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      Шахтар – Динамо анонс матчу
      Шахтар – Динамо анонс матчу

      У суботу, 3 листопада, головна увага любителів футболу в Україні буде прикута до стадіону "Металіст", де "Шахтар" прийматиме "Динамо". Навіть якщо б команди не посідали перші місця у турнірній таблиці, менш запеклим цей матч не став би. Про все найголовніше щодо українського "класіко" – в анонсі 24 Каналу.

      Шахтар – Динамо. Головне

      Що: матч 14-у туру УПЛ

      Коли: субота, 3 листопада, 17:00

      Де: стадіон "Металіст" (Харків)

      Трансляція: канал "Футбол 2"

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      Історія протистояння

      У 2018 році "Шахтар" та "Динамо" зустрічалися вже п’ять разів. При цьому двічі зустрічі припало вже на новий сезон. За ці п’ять матчів "Динамо" поступилося лише в одному – у фіналі Кубка України. Зате кияни перемогли у матчі за Суперкубок України, а також у 3-у турі УПЛ. В обох матчах – з мінімальним рахунком 1:0.

      У 2019 році нас очікує ще як мінімум три зустрічі між цими командами. Одна з них – у чвертьфіналі Кубка України, який заплановано на 3 квітня. Ще два матчі – у другій половині чемпіонату (навряд чи обидві команди будуть в різних групах після закінчення першої половині чемпіонату).

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      Важливість протистояння

      Ще до 13-го туру відставання "Динамо" від "Шахтаря" складало лише два очки. Відтак перемога у Харкові в очній зустрічі виводила киян на перше місце. Але у попередньому турі "Динамо" доволі сенсаційно поступилося "Львову", у той час як "Шахтар" розгромив "Арсенал-Київ". Тож відрив зріс до п’яти балів, який тепер не подолати за один матч. Тож "Динамо" треба перемагати, щоб наблизитися до суперника. Перемога ж "Шахтаря" забезпечить "гірникам" солідний гандикап у 8 очок. Зважаючи на форму донецької команди та стан інших клубів в УПЛ, розгубити таку перевагу "Шахтарю" буде не просто.

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      Також варто відзначити, що відрив "Динамо" від третьої "Олександрії" складає лише три очки. Відтак у випадку поразки "Шахтарю" та перемоги "Олександрії" у матчі проти "Зорі" на виїзді, олександрійці знову можуть вийти на друге місце, обійшовши киян.

      Останні матчі

      До найважливішій грі клуби підходять в різному стані: проблема "Динамо" – тривала ігрова криза. У минулому турі команда вдома програла новачку Прем'єр-ліги "Львову", а в Лізі Європи насилу здолала "Ренн" завдяки голу на останніх хвилини. Перемога 3:1 в матчі Кубка України – доволі слабка втіха.

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      "Шахтар" же зазнав нищівної домашньої поразки 0:3 в Лізі чемпіонів від "Манчестер Сіті" та розгромив новачка УПЛ "Арсенал-Київ" з аналогічним рахунком у матчі чемпіонату. Після цього була кубкова гра з "Олімпіком", де тренер дав можливість відпочити багатьом ключовим гравцям. Хоча і там не обійшлося без втрати для "гірників".

      Перед матчем. Втрати команд

      "Динамо" у цьому матчі не допоможе Тамаш Кадар. Захисник відбуває дискваліфікацію за плювок у сторону арбітра матчу у грі проти "Ворскли".

      Щодо "Шахтаря", то в них дискваліфікований Оларенваджу Кайоде. Також невідомо, чи до матчу відновився Марлос. Тайсон розпочав тренуватися, але точно не зіграє у цьому матчі. Фернандо отримав травму у кубковому матчі проти "Олімпіка". Тоді ж травмувався і Тарас Степаненко. Тож чи зіграють вони – поки невідомо.

      Варто зазначити, що онлайн матчу "Шахтар" – "Динамо" проведе сайт 24 Канал.

      Теги: Шахтар Динамо Футбол Спорт УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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