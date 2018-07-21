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Динамо – Шахтар: анонс на матч Суперкубка України

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Динамо – Шахтар анонс матчу Суперкубка України 2018
Динамо – Шахтар анонс матчу Суперкубка України 2018

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" новий сезон розпочнуть матчем за Суперкубок України. Це стане 11-та гра між цими командами за цей трофей.

Історія Суперкубка

Суперкубок України з футболу розігрують з 2004 року. Відтак це буде 15-тий розіграш трофею. І найчастіше у фіналі зустрічалися саме "Динамо" та "Шахтар". Загалом це буде 11-та зустріч між цими командами. Поки між ними рівність в очних поєдинках – по 5 перемог. При цьому "гірники" 8 разів загалом вигравали Суперкубок, у той час як "динамівці" лише шість разів.

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Донецька команда лише один раз не грала за Суперкубок – у 2009 році. Тоді у попередньому сезоні чемпіоном УПЛ стало "Динамо", а у фіналі Кубка України дещо сенсаційно перемогла полтавська "Ворскла". Для "Динамо" це буде 11-тий матч за Суперкубок.

Кадрова ситуація

Обидві команди підходять до цього поєдинку в дещо оновлених складах. При цьому цей матч дає можливість обом тренерам поекспериментувати на полі.

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Так, "Шахтар" залишився без трьох гравців, які були основними минулого сезону – форварда Феррейри та півзахисників Фреда та Бернарда. Всі вони покинули "Шахтар". Окрім того, на гру не відправився ще один бразильський півзахисник Тайсон, який заліковує травму (варто нагадати, що у гравця напередодні у Бразилії викрали матір, але поліції вдалося її відшукати).

Але на місце цих гравців "гірники" придбали новачків – півзахисників Фернандо, Майкона та Маркоса Сіпріано. Щодо форварда, то "Шахтар" викупив контракт у "Манчестер Сіті" нападника Оларенваджу Кайоде, який до цього перебував у клубі в оренді. Також до команди перебрався колишній форвард "Динамо" Мораєс, який пообіцяв, що буде святкувати гол у ворота своєї колишньої команди.

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Щодо "Динамо", то тут втрат менше, але рівноцінної заміни їм поки у клубі не видно. Окрім вже згаданого Мораєса, киян покинув і ще один форвард Мбокані. Тож у команди залишився один номінальний нападник – Бєсєдін. Не цілком зрозуміла ситуація і з лівим захисником. На цій позиції грає хорват Піваріч, який виступав на Чемпіонаті світу, також клуб придбав бразильця Сідклея. Однак ніхто з них не відправилися в Одесу на матч.

Думка букмекерів

"Шахтар" виглядає більш готовим до цього матчу, аніж "Динамо". Таку думку поділяють і букмекери, які віддають перевагу саме донеччанам. Навіть якщо матч дійде до серії пенальті, то і там у "гірників" більше шансів.

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До слова, теперішній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич брав участь у дебютному розіграші Суперкубка України у 2004 році. Тоді переможець був визначений у серії післяматчевих пенальті. Сам Хацкевич не забив, але "динамівці" виграли тоді трофей.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться у суботу, 21 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

 

 

Теги: Новини спорту Шахтар Динамо
Джерело: 24 Канал
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