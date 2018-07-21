Шахтар – Динамо: онлайн матчу за Суперкубок України

Матч між "Динамо" та "Шахтарем" за Суперкубок України офіційно відкриває новий футбольний сезон. Команди зіграють в Одесі. Матч розпочнеться в 21:00.

Це буде 11-те протистояння між цими командами. Поки в них рівна кількість перемог в очних зустрічах – по п'ять. При цьому "Шахтар" загалом вісім разів вигравав Суперкубок України, "Динамо" ж має у своєму активі шість трофеїв.

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Обидві команди підходять до цього поєдинку в дещо оновлених складах. При цьому втрата одних – це здобуток інших. Мова йде про форварда Жуніора Мораєса. який влітку у статусі вільного агента перебрався з "Динамо" до "Шахтаря". До цього "гірники" теж залишилися без нападника, коли Факундо Феррейра перебрався до лісабонської "Бенфіки". Щодо Мораєса, то йому гарантований "теплий прийом" від динамівських уболівальників на трибунах. Партнери теж йому дещо "пригрозили". Бразилець ж заявив, що якщо заб'є гол у ворота "Динамо", то буде святкувати це взяття воріт.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться у суботу, 21 липня, в Одесі на стадіоні "Чорноморець". Початок матчу о 21:00.