Динамо виграло Суперкубок України після помилки воротаря Шахтаря П'ятова

Шахтар та Динамо зіграли у матчі за Суперкубок України. Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито у першому таймі. А матч закінчився вилученнями.

Варто зазначити, що це була 11-та очна зустріч у матчі за Суперкубок для "Динамо" та "Шахтаря". В обох команд до цього було по п'ять перемог один проти одного. Тепер в "Динамо" шість перемог.

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Гол "Динамо" забило на 18 хвилині. Шепелєв запресингував воротаря "Шахтаря" П'ятова, і той помилився, коли вибивав м'яч з власного штрафного. Після того м'яч потрапив до Вербіча, той віддав на Бєсєдіна. Останній зробив простріл і м'яч у ворота переправив Буяльський.

До цього "Шахтар" влучив у перекладину (ще один раз згодом). Більше атакував, але забити гол так і не зумів. При цьому "гірники" могли претендувати і на пенальті. Але арбітр Труханов не зафіксував фол.

Закінчився матч штовханиною гравців. Бурда отримав другу жовту картку і залишив поле достроково. Разом з ним червону картку отримав й Ісмаілі.

"Динамо" виграє свій сьомий Суперкубок. В "Шахтаря" вісім Суперкубків.

Шахтар – Динамо 0:1

Гол: Буяльський, 18

Вилучення: Бурда, 90+7