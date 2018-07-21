00:58
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
  • середа
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Динамо виграло Суперкубок України після помилки воротаря Шахтаря П'ятова

928 Читать новость на русском
Шахтар – Динамо результат матчу Суперкубок України 2018
Шахтар – Динамо результат матчу Суперкубок України 2018 / ФК "Динамо"

Шахтар та Динамо зіграли у матчі за Суперкубок України. Все у матчі вирішив єдиний гол, який було забито у першому таймі. А матч закінчився вилученнями.

Варто зазначити, що це була 11-та очна зустріч у матчі за Суперкубок для "Динамо" та "Шахтаря". В обох команд до цього було по п'ять перемог один проти одного. Тепер в "Динамо" шість перемог.

Читайте також: Шахтар – Динамо: онлайн матчу за Суперкубок України

Гол "Динамо" забило на 18 хвилині. Шепелєв запресингував воротаря "Шахтаря" П'ятова, і той помилився, коли вибивав м'яч з власного штрафного. Після того м'яч потрапив до Вербіча, той віддав на Бєсєдіна. Останній зробив простріл і м'яч у ворота переправив Буяльський.

До цього "Шахтар" влучив у перекладину (ще один раз згодом). Більше атакував, але забити гол так і не зумів. При цьому "гірники" могли претендувати і на пенальті. Але арбітр Труханов не зафіксував фол.

Закінчився матч штовханиною гравців. Бурда отримав другу жовту картку і залишив поле достроково. Разом з ним червону картку отримав й Ісмаілі.

"Динамо" виграє свій сьомий Суперкубок. В "Шахтаря" вісім Суперкубків.

Шахтар – Динамо 0:1

Гол: Буяльський, 18

Вилучення: Бурда, 90+7

Теги: Новини спорту Динамо Шахтар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 21 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 472
Головні новини 21 липня: "потопи" в Україні, Суперкубок і бій Усик – Гаcсієв
21 липня, 21:53 Головні новини 21 липня: "потопи" в Україні, Суперкубок і бій Усик – Гаcсієв
4308
13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
21 липня, 19:01 13 выводов 13-летней украинки об учебе и жизни в США
Блог Медіа 1327
Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
21 липня, 17:00 Чому лікар, який торгував немовлятами, став очільником медицини в Харківській області
Олександра Устінова 726
Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
21 липня, 16:05 Топ-5 проблем атомной энергетики в Украине
Тимур Чмерук 1019
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Уругвай – Росія: анонс матчу Чемпіонату світу
 25 червня , 14:03
Легендарного філіпінського боксера вилучили з рейтингу WBO
 3 липня , 21:46
У Києві порізали англійських фанатів. ФОТО
 9 вересня 2013 , 09:38
Українська "молодіжка" розпочинає відбір на чемпіонат Європи
 9 вересня 2013 , 10:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук