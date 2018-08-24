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"Шахтар" познущався над "Олімпіком" у матчі УПЛ

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Олімпік – Шахтар: результат та огляд матчу УПЛ
Олімпік – Шахтар: результат та огляд матчу УПЛ

"Олімпік" вдома приймав "Шахтар" в рамках 6-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок завершився з розгромною перемогою "гірників".

 

Олімпік – Шахтар 2:5

Голи: Г. Пасіч, 18, Данченко (авт.), 77 – Марлос, 10, Мораєс, 17, 32, 75, Степаненко, 41

Матч між донецькими клубами виявився багатим на голи, а Мораєсу вдалося зробити хет-трик вже у своєму шостому матчі за "гірників".

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Так, в першому таймі під тотальним домінуванням "Шахтаря" було забито аж 5 м'ячів. Перший гол на 10 хвилині реалізував Марлос, пробивши точно повз Кринського. Пізніше дублем відзначився Мораєс, а обидва м'ячі йому асистував Ісмаїлі.

Заключний гол "Шахтаря" у першому таймі забив Степаненко. Але і "Олімпіку" вдалося забити "гол перстижу" – Ксьонз з правого флангу зробив розрізну передачу в штрафну "Шахтаря" під удар Пасічу, який в дотик влучно пробив повз П'ятова – 1:4.

Друга половина зустрічі пройшла більш спокійніше і команди обмінялися по одному голу. На 75-й хвилині Тайсон зробив передачу на хід Мораєсу, який з лінії штрафного пробив точно в кут воріт "Олімпіка" – хет-трик бразильця у матчі. Вже через пару хвилин господарі змогли забити другий гол у матчі, щоправда з автоголу. Після навісу в штрафну Данченко намагався не дати пробити Дегтярьову і головою зрізав м'яч у власні ворота.

Таким чином, "Шахтар" здобув 5 перемогу у нинішньому розіграші УПЛ і очолив турнірну таблицю. "Олімпік" залишився на шостій позиції.

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Теги: Новини спорту УПЛ Футбол Шахтар ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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