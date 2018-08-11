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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шахтар – Ворскла: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Шахтар – Ворскла де дивитися онлайн матч УПЛ
Шахтар – Ворскла де дивитися онлайн матч УПЛ

Донецький "Шахтар" з полтавською "Ворсклою" зіграє у суботу, 11 серпня. Цей матч буде доступний для перегляду як по телебаченні, так і онлайн.

Трансляцію матчів "Шахтаря" в цьому сезоні здійснює "Медіа Група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1/2". Саме на "Футбол 2" і відбудеться трансляція цього матчу.

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Трансляція зі стадіону розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Окрім перегляду по телебаченню, трансляція матчу буде доступна і онлайн на сайті oll.tv. Однак офіційна трансляція в інтернеті є платною (29 гривень за доступ до перегляду 24 години чи 59 гривень – за місяць переглядів матчів онлайн), а також вимагає реєстрації.

Варто зазначити, що текстову онлайн-трансляцію матчу проведе сайт Футбол24. Огляд матчу та відео голів – одразу після закінчення гри на сайті 24 Каналу.

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Теги: Футбол Новини спорту УПЛ Шахтар ФК Ворскла
Джерело: 24 Канал
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