"Шахтар" заблокував трансфер свого лідера

"Шахтар" наклав заборону на трансфер футболіста Тайсона, за яким надійшло відразу кілька пропозицій від бразильських клубів.

Футболіст входить в плани головного тренера донеччан Паулу Фонсека, а тому "гірники" не мають наміру розлучатися з 30-річним гравцем в це трансферне вікно, повідомляє Besoccer.

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Раніше повідомлялося, що вінгер погодив контракт з "Сан-Паулу", а його агент називав трансфер "можливим вже в найближчі кілька днів".

30-річний Тайсон перейшов в "Шахтар" з "Металіста" у 2013 році і в цілому провів за клуб 203 матчі, забивши 36 голів. Футболіст чотири рази вигравав чемпіонат України.

Контракт півзахисника з "Шахтарем" закінчується влітку 2021 року. В крайньому матчі з його участю "Шахтар" впевнено переміг "Десну".

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