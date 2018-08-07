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"Шахтар" завжди буде українським клубом, – Палкін різко відповів Хацкевичу

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Сергій Палкін
Сергій Палкін

Олександр Хацкевич на прес-конференції "Динамо" перед матчем зі "Славією" назвав "Шахтар" бразильською командою, а не українською.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін на своїй сторінці в Facebook відповів на заяви головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича.

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"Я впевнений, більш того, навіть переконаний, що Хацкевич шкодує про сказане. Тренер "Динамо" не перший сезон в Києві і прекрасно повинен знати, що "Шахтар" багато років є одним з лідерів за кількістю футболістів, делегованих в різні збірні України. "Шахтар" набрав найбільшу кількість очок для нашої країни в єврокубковому рейтингу. "Шахтар" єдиний український клуб часів незалежності, який завоював престижний європейський трофей", – сказав Палкін.

Також генеральний директор "гірників" зазначив, що "Шахтар" був, є і буде тільки українським клубом.

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"Хацкевич також відмінно повинен знати, що один з ключових принципів європейського футболу – це толерантність і повага. Тому топові європейські клуби представлені гравцями з усього світу, і там в голову нікому не прийде ділити їх на своїх і чужих. У зв'язку з цим, зазначу таке: "Шахтар" був, є і завжди буде українським клубом і ми ніколи не будемо (і не дозволимо іншим) використовувати національну тематику в боротьбі на футбольному полі і за його межами", – заявив Сергій Палкін.

Нагадаємо, що "Динамо" мінімально перемогло "Шахтар" у 3-му колі УПЛ.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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