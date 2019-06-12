Шахтарі зібрались у Київ: якщо не буде зарплат, обіцяють масові протести

Шахтарі західного вугільного басейну, а також низки державних шахт Донецької та Луганської областей мають намір організувати масові акції протесту в Києві, якщо проблема боргів із зарплати не вирішиться найближчим часом.

Про це повідомив генеральний директор ДП "Національна вугільна компанія" Віталій Довгаль.

"Шахтарі львівських шахт вже заявили, що дають уряду, президенту та міністерству енергетики та вугільної промисловості час до кінця робочого дня середи на вирішення проблеми щодо боргів із зарплати. В іншому разі колона із західної України висунеться на Київ з метою проведення акцій протесту через невиплату зарплат. На Донбасі ситуація – не краща, і якщо проблема не вирішиться, то аналогічне рішення може бути прийнято і там", – зазначив він.

За його словами, люди – в розпачі та є готовими до радикальних дій.

"Тому наше звернення до президента, уряду, міністерства енергетики та вугілля: або ви виконуєте ці обіцянки, або столиця знову почує стукіт шахтарських касок", – додав Довгаль.

Нагадаємо, раніше шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу Львів – Рава-Руська з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області. Також вони обіцяли заблокувати будинок прем'єра Гройсмана. Шахти цього ДП зупинили роботи на знак протесту проти заборгованості. За даними шахтарів, сума заборгованості з зарплати на "Львіввугілля" перевищує 200 мільйонів гривень.

На декілька місяців раніше шахтарі блокували будівлю Львівської ОДА з вимогою погасити заборгнованість.

Також через вимоги виплатити борги раніше зупинялися шахти ДП "Лисичанськвугілля". Там шахтарі також перекривали дорогу, а до цього оголошували про страйк під землею, відмовляючись підніматися на поверхню.

За даними ЗМІ, загальна заборгованість перед гірниками становить понад 1,1 мільярда гривень. Загалом шахтарі Донеччини недоотримали 447,8 мільйона гривень, Львівської області – 417,1 мільйона гривень, Луганської області – 224,5 мільйона гривень.

Раніше Кабмін виділив 295 мільйонів гривень на погашення заборгованості, але на думку профспілкових лідерів, цього недостатньо.