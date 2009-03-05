Шанс на повернення

Коаліція оцінить шанси Оргизка на повернення.

Сьогодні ввечері представники БЮТ, Блоку Литвина та коаліційної частини НУ-НСу проведуть збори коаліції, темою яких буде звільнення Володимира Оргизка з посади чільника МЗС. Нагадаємо, до відставки Огризка долучились 49 депутатів від БЮТ. Їхні партнери по коаліції - НУ-НСівці назвали такий крок порушенням коаліційних домовленостей і вимагають повернення екс-міністра закордонних справ на займану посаду.Зазначимо, вчора парламентська фракція Блоку Тимошенко поширила заяву, у якій йшлося про те, що депутати цього блоку можуть проголосувати за повернення Володимира Огризка на посаду, якщо той вибачиться перед урядом та прем'єркою особисто. Адже БЮТівці звинувачують екс-міністра у дискредитації Кабінету міністрів України та його чільниці зокрема. Втім, деякі українські видання висловлюють сумнів у можливості поновлення Огризка, адже кажуть, що він побив горщики з БЮТ всерйоз та надовго.