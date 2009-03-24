Шанс заробити

Врожай зерна в ЄС у 2009 р. впаде на 7,8% - прогноз.

Згідно з прогнозами організації європейських зернотрейдерів, оприлюдненими нещодавно, врожай сезону 2009-10 роківу у ЄС впаде проти минулорічного на майже 8%. Тамтешні аграрії зберуть зерна на 24 мільйони тонн менше.Падіння прогнозованих обсягів врожаю - прямий наслідок поглиблення економічної кризи, відзначають експерти. Європейські фермери вимушені скорочувати посівні площі через проблеми із фінансуванням. Тож якщо вітчизняні аграрії вдало проведуть весняно-польові роботи, і погода не зіпсує врожай, Україна має шанси значно наростити поставки зерна до Європи. Зауважимо, у поточному маркетинговому році країни ЄС вже імпортували більше ніж 3 мільйони тонн українських зернових.