18:33
24 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
  • понеділок
    30°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Робот Рогозіна. Голі статуї не для РПЦ
Вєсті Кремля
21:52, 23 серпня
Вєсті.UA. Юрій Луценко-Поттер. Політичний стриптиз від Ляшка
Вєсті.UA
21:10, 23 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Підприємництво без прикрас
Згадати все
14:16, 23 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Шапаренко не грає за "Динамо" через конфлікт з головним тренером, – ЗМІ

559 Читать новость на русском
Микола Шапаренко
Микола Шапаренко / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко перестав потрапляти в заявку на матчі основного складу "біло-блакитних" не тільки через травму, отриману в поєдинку першого туру чемпіонату України з "Ворсклою".

Головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича обурила поведінка молодого хавбека після матчу з "Шахтарем" (1:0) в чемпіонаті. Шапаренко тоді не грав через травму, а після матчу не спустився в роздягальню і не привітав партнерів з важливою перемогою, пише Sport.ua.

Читайте також: Ще один футболіст відмовився переходити в "Динамо"

Цікаво, що на останній матч киян проти "Аякса" (1:3) Шапаренко навіть не полетів.

Зазначимо, що раніше Олександр Хацкевич пояснював відсутність ігрової практики у Шапаренка побоюванням гравця вступати у боротьбу після травми.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
сьогодні, 09:05 Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити
Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
сьогодні, 14:42 Нетипова історія України (про яку точно не розказували у школі)
Євгенія Мазур
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Баскетбол. "Донецьк" здобув 6-ту перемогу поспіль
 21 листопада 2013 , 11:38
ФІФА: Бейл не є найдорожчим гравцем світу
 17 жовтня 2013 , 10:12
УПЛ шукає 16 команду для чемпіонату
 13 червня 2014 , 12:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук