Шапаренко не грає за "Динамо" через конфлікт з головним тренером, – ЗМІ

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко перестав потрапляти в заявку на матчі основного складу "біло-блакитних" не тільки через травму, отриману в поєдинку першого туру чемпіонату України з "Ворсклою".

Головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича обурила поведінка молодого хавбека після матчу з "Шахтарем" (1:0) в чемпіонаті. Шапаренко тоді не грав через травму, а після матчу не спустився в роздягальню і не привітав партнерів з важливою перемогою, пише Sport.ua.

Читайте також: Ще один футболіст відмовився переходити в "Динамо"

Цікаво, що на останній матч киян проти "Аякса" (1:3) Шапаренко навіть не полетів.

Зазначимо, що раніше Олександр Хацкевич пояснював відсутність ігрової практики у Шапаренка побоюванням гравця вступати у боротьбу після травми.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24