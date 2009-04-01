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Шерлок Холмс

18:21, 1 квітня 2009 246

Ґай Річі оселиться на Бейкер-стріт.

Іменитий британський режисер працює над зйомками стрічки про легендарного Шерлока Холмса та Доктора Ватсона. Оскільки робота над проектом лише розпочалася, то офіційної назви стрічки ще не затверджено. Однак, вже відомо, що фільм знімає студія Warner Brothers, а роль Шерлока Холмса виконає Роберт Дауні-молодший.Роберт Дауні (актор): “Наша стрічка про Шерлока Холмса буде значно ближчою до самої книжки. Адже, зазвичай у фільмах про Холмса Ватсона зображують таким собі круглим дядьком, а Холмса швидким, худорлявим. Але коли ти читаєш Конан Дойля, то розумієш, що це насправді дуже багата історія, просто ніхто не мав грошей, аби зняти її правильно. А тепер - Warner Brothers!”Образ вірного друга та помічника Холмса - доктора Ватсона на екрані втілить неперевершений Джуд Лоу. Акторці Рейчел Макадамс дісталася роль дівчини, з якою Холмсові випаде нагоду закрутити романтичну авантюру. Монтаж стрічки та рекламну кампанію планують розпочати вже в травні цього року.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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