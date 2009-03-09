Шевченківські дні
13:13, 9 березня 2009 309
Україна вшановує 195-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка.
Вранці керівники держави поклали квіти до пам’ятника Великому Кобзарю у Києві. У церемонії, окрім Президента, прем’єр-міністра та спікера, взяли участь цьогорічні лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка.У своєму зверненні з нагоди 195-річчя від дня народження Шевченка Віктор Ющенко наголосив, що вважає день народження Кобзаря днем народження української нації. Відтак, закликав у нелегкий для українців час відкласти всі сварки і намагатися діяти разом задля досягнення єдиної мети.
Джерело: 24 Канал
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