Шевченко пояснив, чому НБУ відмовився стримувати падіння гривні
НБУ поки не бачить перетину граничних розмірів курсу, щоби була необхідність реагувати на коливання гривні. Принаймні так вважає новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко. Він додає: курс наразі показує позитивні тенденції у бік зміцнення гривні.
Про це новий очільник НБУ Кирило Шевченко заявив на своєму першому брифінгу, пише 24 канал.
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Ми не бачимо жодних сьогодні якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк повинен реагувати на такі коливання. Коливання перебувають в абсолютно нормальних межах,
– сказав Шевченко.
При цьому він зазначив, що 20 липня в кінці банківського дня спостерігався тренд у бік зміцнення гривні. "Тому ми не виходили на ринок. Тому що ми не бачили жодних підстав", – додав глава НБУ.
Що цьому передувало
Національний банк України протягом тижня 13 – 17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Відмова від інтервенцій зафіксована вперше з тижня 17-21 вересня 2018 року.
За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 976,9 млн доларів і продав на 2 944,0 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1 032,9 млн доларів.
Зазначимо, раніше політика НБУ на валютному ринку полягала в згладжуваннІ різких коливань в ту або іншу сторону.
Що таке Валютна інтервенція?Це значний разовий цілеспрямований вплив центрального банку країни на валютний ринок і валютний курс, що здійснюється шляхом продажу або закупівлі банком великих партій іноземної валюти.
Валютна інтервенція здійснюється для регулювання курсу іноземних валют в інтересах держави.