НБУ поки не бачить перетину граничних розмірів курсу, щоби була необхідність реагувати на коливання гривні. Принаймні так вважає новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко. Він додає: курс наразі показує позитивні тенденції у бік зміцнення гривні.

Про це новий очільник НБУ Кирило Шевченко заявив на своєму першому брифінгу, пише 24 канал.

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Ми не бачимо жодних сьогодні якихось граничних розмірів курсу для того, щоб Нацбанк повинен реагувати на такі коливання. Коливання перебувають в абсолютно нормальних межах,

– сказав Шевченко.

При цьому він зазначив, що 20 липня в кінці банківського дня спостерігався тренд у бік зміцнення гривні. "Тому ми не виходили на ринок. Тому що ми не бачили жодних підстав", – додав глава НБУ.

Що цьому передувало

Національний банк України протягом тижня 13 – 17 липня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Відмова від інтервенцій зафіксована вперше з тижня 17-21 вересня 2018 року.

За даними центробанку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 3 976,9 млн доларів і продав на 2 944,0 млн. доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1 032,9 млн доларів.

Зазначимо, раніше політика НБУ на валютному ринку полягала в згладжуваннІ різких коливань в ту або іншу сторону.