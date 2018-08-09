Шевченко та П’ятов назвали імена найкращих гравців та тренерів 2018 року
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та капітан синьо-жовтих Андрій П’ятов віддали свої голоси за найкращих гравців та тренерів 2018 року у щорічному опитуванні The BEST FIFA Football Awards.
Варто зазначити, що наставник і капітан виявили одностайність щодо найкращого гравця: на їхню думку, на головний приз заслуговує капітан збірної Хорватії Лука Модрич, повідомили в ФФУ. При цьому друге місце в рейтингу обидва віддають португальському голеадору Кріштіану Роналду.
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А от щодо тренера року голоси розділилися. Шевченко поставив першим тріумфатора Кубку світу, наставника збірної Франції Дідьє Дешама. П’ятов же відвів для Дешама лише третю позицію, віддавши перевагу іншому французу – Зінедіну Зідану, з яким мадридський "Реал" утретє поспіль здобув Кубок чемпіонів. Друге місце у тренерському рейтингу голкіпер залишив за німцем Юргеном Клоппом, у той час як наставник збірної України замкнув трійку іспанцем Хосепом Гвардіолою.
Вибір Андрія Шевченка
Найкращий гравець року:
Лука Модрич ("Реал", збірна Хорватії)
Кріштіану Роналду ("Реал", збірна Португалії)
Антуан Грізманн ("Атлетико", збірна Франції)
Найкращий тренер року:
Дідьє Дешам (Франція, збірна Франції)
Зінедін Зідан (Франція, "Реал")
Хосеп Гвардіола (Іспанія, "Манчестер Сіті")
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Вибір Андрія П’ятова
Найкращий гравець року:
Лука Модрич ("Реал", збірна Хорватії)
Кріштіану Роналду ("Реал", збірна Португалії)
Мохаммед Салах ("Ліверпуль", збірна Єгипту)
Найкращий тренер року:
Зінедін Зідан (Франція, "Реал")
Юрген Клопп (Німеччина, "Ліверпуль")
Дідьє Дешам (Франція, збірна Франції)
Церемонія нагородження The BEST FIFA Football Awards відбудеться 24 вересня в Лондоні.
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