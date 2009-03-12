Щасливий випадок
Фінансові ринки 12:50, 12 березня 2009 212
Стрибнув у водоспад і вижив.
За повідомленням "Ассошіейтед Пресс" невідомий чоловік стрибнув з вершини Ніагарського водоспаду, висота якого складає більш ніж 50 метрів, і залишився живим. Після прибуття рятувальників чоловік став чинити опір та відплив на середину річки.Для порятунку дивака-екстремала залучили гелікоптер, за допомогою якого врешті вдалося витягнути потерпілого з крижаної води.Причини вчинку чоловіка наразі не з’ясовані. Медики припускають, що він страждає на психічні розлади. Зазначимо, в історії зафіксовано лише 17 випадків, коли людям вдавалося вижити після падіння у Ніагарський водоспад.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі