Щасливий випадок

Стрибнув у водоспад і вижив.

За повідомленням "Ассошіейтед Пресс" невідомий чоловік стрибнув з вершини Ніагарського водоспаду, висота якого складає більш ніж 50 метрів, і залишився живим. Після прибуття рятувальників чоловік став чинити опір та відплив на середину річки.Для порятунку дивака-екстремала залучили гелікоптер, за допомогою якого врешті вдалося витягнути потерпілого з крижаної води.Причини вчинку чоловіка наразі не з’ясовані. Медики припускають, що він страждає на психічні розлади. Зазначимо, в історії зафіксовано лише 17 випадків, коли людям вдавалося вижити після падіння у Ніагарський водоспад.