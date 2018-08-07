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Ще не презентований Meizu 16 вже замовили мільйон користувачів

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Meizu 16 вже замовили мільйон користувачів
Meizu 16 вже замовили мільйон користувачів / digitaltrends.com

Новий смартфон Meizu 16 мають офіційно презентують тільки завтра, 8 серпня, однак станом на сьогодні вже зібрано мільйон попередніх замовлень.

Про це повідомляє GizmoChina.

Будуть доступні три версії пристрою: 16, 16 Plus і Meizu X8. Перші дві моделі працюватимуть на процесорі Snapdragon 845 від Qualcomm та отримають 8 ГБ оперативної пам'яті. Вони також отримають AMOLED-дисплей. Meizu 16 працюватиме на акумуляторі ємністю 2950 мАг, а Meizu 16 Plus отримає батарею на 3570 мАг. Обидві версії будуть функціонувати під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo.

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При цьому версія Meizu 8X отримає процесор Qualcomm Snapdragon 710. Також відомо, що вона матиме сканер відбитків пальців, розміщений під екраном. Інших даних про цей смартфон наразі немає.

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Теги: Техно Смартфони Meizu
Джерело: 24 Канал
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