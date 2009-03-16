Ще одна Атлантида?

Вже в найближчі 100 років Місто Великого Яблука ризикує перетворитися на нову Атлантиду.

Вчені університету Флориди б'ють на сполох - через підвищення рівня Атлантичного океану Нью-Йорк може опинитися під водою. Через танення льодовиків Гренландії та Антарктики, мегаполіс, розташований на островах, опиниться в більш уразливому становищі, аніж Лондон, Токіо, Сідней, Маямі чи Сан-Франциско. Зараз, Нью-Йорк перебуває в середньому на висоті 5 метрів над рівнем океану, а берегова лінія Манхеттена в деяких місцях розташована всього лише на півтора метри вище за рівень моря. Дослідники припускають, що рівень океану, до 2100 року підніметься на 21 сантиметр, і тоді ризик затоплення зросте не лише для "Великого Яблука", але й для Вашингтона та Бостона.