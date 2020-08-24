У свіжому випуску "Є питання" за 22 серпня – публіцист Віталій Капранов заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, очільник делегації ТКГ Леонід Кравчук розповіли про своє бачення Незалежності України.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос вважає, що наразі Україна готова дати відсіч країні-агресору. Однак зауважив, що інше питання – наскільки це буде ефективно – це інше питання. Адже потрібно підготувати не тільки силові структури, а й увесь народ до готовності захищати незалежності України.

Перший президент Леонід Кравчук вважає, що ця незалежність набуде сили, коли кожна людина відчує себе незалежною у всіх відношеннях: свободі, демократії, своїх правах, матеріальному достатку.

Ексміністр економічного розвитку Павло Шеремета, що за 29 років Україні не вдалося вибудувати потужного підприємницького класу, який міг би бути драйвером економічних змін і створювати попит на нові потужні інституції.

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