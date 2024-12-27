Повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника фонду "Повернись живим" Тараса Чмута в інтерв'ю УП. Він наголосив, що насправді справжнім геймченджером є люди, а не технологічні новинки.

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Що, на думку Чмута, може змінити хід війни

Раніше суспільство вірило, що хід війни зможуть змінити західна бронетехніка, новітні дрони, літаки F-16. Втім, все це озброєння так і не змогло докорінно змінити хід війни. Втім, Чмут заявив, що все ж є реальний гемченджер війни.

Він зветься люди. Ми дивимося на технології, а треба дивитися на людей. Люди вирішують війну, люди воюють, люди застосовують технології – все зводиться до людей. Нам треба кардинально змінювати навчання і підготовку, нам треба проводити велику кадрову реформу і трансформацію Сил оборони,

– наголосив Чмут.

Він додав, що українцям потрібно припинити надіятися на західні технології і вкладати ресурс у людей, які все ще є вмотивованими та здатні показувати результат на полі бою у стратегічній війні.

Чи буде ШІ вирішальним фактором у війні в майбутньому

Чмут також прокоментував слова колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який зазначив, що штучний інтелект стане головним фактором на полі бою в майбутньому. Він заперечив цю думку і зазначив, що наразі війна відбувається "тут і зараз".

"Це складні технології, про які говорить колишній главком Залужний. Вони будуть впливати на поле бою не завтра, не через місяць, не в лютому і навіть не в червні. А весь цей час нам треба воювати. Як показує досвід США, маючи найкращу зброю, найкращі технології, найбільші бюджети, вони чомусь не перемогли ні в Іраку, ні в Афганістані. То маленька і доволі небагата Україна має щось винайти і перемогти велику і багату Росію в технологічному плані?", – зазначив він.

Крім того, Чмут пригадав слова Залужного, коли той отримав посаду головкома і заявив, що "потрібно повернутися обличчям до людей", тому голова фонду наголосив, що настав час знову зробити людину центральною фігурою на полі бою і головною в системі Збройних сил.