Під час карантину витрати українців зменшилися на 10,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Загалом впродовж квітня, травня і червня 2020 року громадяни витратили на покупки 649,3 мільярда гривень.

Найбільше витрачали на продукти харчування та безалкогольні напої – 278,7 мільйона гривень або 42,9%. Такі дані наводить Державна служба статистики.

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Як в Україні витрачають гроші під час карантину

На комунальні послуги загалом пішло 90,6 мільйона гривень або 13,9%. А на третій сходинці за витратами транспорт – близько 50,5 мільйона гривень.

Далі йдуть:

алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики – 7,5%;

охорона здоров'я – 6,3%;

одяг і взуття – 4,3%;

різні товари та послуги – 4,2%;

предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла – 4,0%;

відпочинок і культура – 2,8%;

зв'язок – 2,7%;

ресторани та готелі – 2,6%;

освіта – 1,0%.

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