Ціни на продукти з року в рік оцінюють, підраховуючи вартість продуктів для каструлі борщу. Через пандемію COVID-19 в Україні – криза. Експерти оцінили, чи вплине економічна ситуація на вартість овочів та інших продуктів, які потрібні для приготування української страви.

Директор ринку "Шувар" у Львові Іван Федишин запевнив журналістам 24 каналу, що не очікує суттєвого подорожчання овочів, однак стверджувати все ж зарано. "Якщо не буде приморозків, не буде дощів у жовтні, то фактично ціна мала би бути стабільною", – зауважив він.

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Продавці м'яса, яке є основою правильного борщу, також сказали, що не варто чекати аномального зниження чи підвищення ціни.

На ціни COVID-19 не вплинув: ціна залишалася на ринку стабільною, не враховуючи сезонних коливань. На саме виробництво і продажі – так, вплинув, бо люди почали більше готувати вдома. Відповідно продажі зросли, – пояснила менеджерка Марта Щепанська.

Журналісти підрахували, скільки зараз коштує каструля борщу

Ціни продуктів – львівські.

капуста (500 грамів – 3, 50 гривень);

буряк (200 грамів – 1, 80 гривень);

кртопля (300 грамів – 2, 80 гривень);

морква (200 грамів – 2, 50 гривень);

цибуля (150 грамів – 1, 40 гривень);

свинні реберця (400 грамів – 43, 50 гривень);

томатна паста (50 грамів – 3, 50 гривень);

рафінована олія (30 грамів – 1, 20 гривень).

Разом – 60 гривень і 20 копійок.

Експерти зазначили, що у 2020 році борщовий набір обійдеться людям дешевше орієнтовно на 25%, ніж у 2019 році. "Власне, це пояснюємо тим, що верхнею межею цих цін у сезонний період стали фактичні доходи населення. Ми ж маємо розуміти, що ринок формує ціни, виходячи із співвідношення попиту і пропозиції. Якщо пропозиція більш-менш стабільна, а попит спадає у зв'язку зі зменшенням доходів населення автоматично, ціна трішки відкатується. Тому ми маємо ситуацію, при якій ціни реально є нижчими", – сказав директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Однак українцям порадили приготуватися до здорожчення продуктів під кінець 2020 року. Пов'язано це буде із сезонністю овочів із борщового набору. Тож у холодну пору року його вартість підвищиться.