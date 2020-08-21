У свіжому випуску "Є питання" за 21 серпня – голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав у відставку. Він пояснив, що на відомство держава здійснювала тиск. Однак, що насправді могло змусити керівника піти – дивіться у випуску.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Автор чисельних викривальних статей Сергій Лещенко розповів про майбутні протистояння і долю НАБУ, САП, НАЗК, а також Вищого антикорупційного суду.